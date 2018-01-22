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Мурманская область. Арктика22.01.18 08:20

Готовимся к молодёжному робототехническому фестивалю «РобоФест-2018»

В соответствии с планом областных мероприятий по научно-техническому творчеству на 2017/2018 учебный год в целях развития технического творчества и научно-исследовательской деятельности обучающихся, проведения молодежных робототехнических мероприятий, привлечения внимания обучающихся к перспективным областям науки и техники 25-27 января на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» состоятся региональный отбор программы «Робототехника» – «РОБОФЕСТ-Мурманск 2018», региональный этап Всероссийских соревнований «Инженерные кадры России» (ИКаР) и региональный этап Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок».

Победители региональных мероприятий получат право участия в следующем отборочном туре – всероссийских соревнованиях в рамках Всероссийского молодёжного робототехнического фестиваля «РобоФест-2018», который состоится в апреле 2018 года.

Региональный отбор программы «Робототехника» – «РОБОФЕСТ-Мурманск 2018» состоится 25-27 января 2018 года и будет проходить по 3 направлениям:  РобоКарусель, FIRST Jr. FLL, Hello, ROBOT! (Hello, Robot! LEGO; Hello, Robot! OPEN).

26 января с 12.00. пройдут состязания регионального этапа Всероссийских соревнований «Инженерные Кадры России» в трех категориях:«ИКаР» – КЛАССИК «Автоматизированный участок упаковки посылок» (для старших школьников); «ИКаР» – ПРОФИ «Автоматизированный участок упаковки посылок» (для старших школьников); «ИКаР» – СТАРТ «Умные технологии: роботы на службе города» (для младших школьников).

Самые младшие участники регионального смотра юных инженеров соберутся 27 января в 12 часов в центре «Лапландия» на Региональном этапе Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок». Тема творческого проекта для детей дошкольного возраста в сезоне 2018 года: «Робо-помощники в семье» (изобретения, готовые помогать человеку в повседневной жизни). Малышам предстоит презентовать свой творческий проект  «Робо-помощники в семье» и выполнить задания ФГОС-игры: испытание № 1 «Половинка моя». Выполнение симметричной мозаики относительно вертикальной оси; испытание № 2 «Дорога домой». Составление алгоритма маршрута движения исполнителя.

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