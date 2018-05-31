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Мурманская область. Арктика31.05.18 07:30

Готовимся к уплате имущественных налогов за 2017 год

Налоговые органы Мурманской области приступили к работе по начислению северянам имущественных налогов за 2017 год. По данным регионального ведомства, более 400 тысяч жителей Кольского края признаны плательщиками налога на имущество физических лиц. Транспортный налог должны будут уплатить около 190 тысяч автовладельцев. Правообладателями земельных участков на территории области являются свыше 20 тысяч граждан, им, соответственно, будет исчислен земельный налог.

Единый срок уплаты имущественных налогов за 2017 год – 1 декабря 2018 года. При этом налоговые уведомления в этом году будут отличаться от тех, что поступали налогоплательщикам ранее.

«Перерасчёты налогов за прошлые периоды станут более наглядными и понятными для граждан, - отмечает заместитель руководителя УФНС России по Мурманской области Михаил Быстров. – Новая форма уведомления позволяет увидеть перерасчёт налога по конкретному объекту с указанием суммы налога к доплате или к уменьшению. В прошлом году перерасчёт делался в целом за предыдущий налоговый период по всем имеющимся у налогоплательщика объектам».

Разделы с перерасчётом налогов в соответствии с приказом ФНС России от 15.01.2018 № ММВ-7-21/8@ дополнены графами «Сумма ранее исчисленного налога (руб.)» и «Сумма к доплате (+), к уменьшению (-) (руб.)».

Также с 1 апреля текущего года в налоговое уведомление включается не только движимое и недвижимое имущество, но и данные по расчёту (перерасчёту) налога на доходы физических лиц, не удержанного налоговым агентом. А для расчёта земельного налога слова «Коэффициент жилищного строительства» заменены словами «Повышающий коэффициент».

Северянам следует помнить, что пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» не получат бумажные налоговые уведомления. Документ им будет направлен в электронном виде в данном сервисе и, в соответствии с новой формой, не будет содержать информацию об адресе налогоплательщика. В «Личном кабинете» реализована возможность распечатать уведомление и платежные документы или оплатить начисления в режиме онлайн.

Не получат уведомления и те граждане, чья сумма льготы полностью совпадает с суммой, подлежащей уплате в бюджет  по имущественным налогам. Исключением являются случаи, когда уведомление формируется только в отношении НДФЛ. Также не направляется налоговое уведомление, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей.

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