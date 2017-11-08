Готовимся к зиме – энергетики проводят масштабные учения в нескольких населенных пунктах Мурманской области

В учениях примут непосредственное участие бригады филиала МРСК Северо-Запада «Карелэнерго», Мурманской и Кандалакшской горэлектросетей.

Сегодня на территории Кольского полуострова начинаются масштабные учения энергетиков по ликвидации массовых отключений электросетевых объектов, вызванных воздействием опасных метеорологических явлений.

По замыслу учений на территории региона наблюдается усиление северо-восточного, восточного ветра, с порывами более 25 м/с, мокрый снег, температура воздуха около 0 градусов. В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений по сценарию учений произошли отключения на ряде энергообъектов, в результате чего без электроснабжения остались часть Мурманска и Кандалакши, сёла Варзуга, Оленица, Кашкаранцы, Лувеньга.

Для ликвидации последствий воздействия стихии помимо мобильных бригад «Колэнерго» к ремонтно-восстановительным работам будут привлечены мобильные силы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго», территориальных сетевых организаций – Мурманской и Кандалакшской городских электросетей. Социально значимые объекты подключаются к источникам резервного электроснабжения.

Планируется, что в ходе учений для отыскания повреждений на линиях электропередачи будут задействованы беспилотные летательные аппараты.

Также для оперативного реагирования на запросы потребителей будет работать телефонная «горячая линия».

Учения будут проводиться под наблюдением регионального Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, главного управления МЧС по Мурманской области.