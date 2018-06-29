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Мурманская область. Арктика29.06.18 17:07

Готовимся покупать полис страхования жилья от ЧС

Средняя стоимость полиса защиты жилья для россиян может составить в среднем 1 тысячу рублей в год в случае принятия законопроекта о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций природного характера, заявила заместитель руководителя департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева в телеэфире.

По её словам, «невысокую стоимость полиса может обеспечить многоуровневая система компенсации ущерба по полису. За ту часть возмещения, которая гарантирована бюджетными выплатами, человек не платит». Таким образом, отметила представитель Минфина, по полису «сам гражданин платит только за те риски, которые покрывают в рамках выплаты коммерческие страховщики». Выплата также обеспечивается в рамках возмещения из нескольких источников.

Определенные гарантии гражданам создадут нормативные акты к закону, сказала Вера Балакирева. «После принятия закона предполагается подготовка минимального стандарта услуги. Это значит, что никакие дополнительные сборы при заключении договора такого страхования жилья с людей взиматься не будут», - пояснила представитель Минфина РФ.

Кроме того, по её словам, «человек сам будет решать, присоединяться ли ему к программе страхования жилья, которая будет разрабатываться регионом, где он проживает». Региональная программа будет содержать чёткий перечень застрахованных рисков. «Цена полиса будет учитывать площадь жилья и показатели стоимости квадратного метра на данной территории. Методика расчёта стоимости страхования будет утверждаться отдельно», - отметила Балакирева. Она полагает, что это также станет гарантией от завышенных цен в этом виде страхования.

Как сообщалось ранее, законопроект о добровольном страховании жилья готовится к рассмотрению во втором чтении Госдумой. Он, согласно замыслу Минфина РФ, должен стать основой создания общероссийской системы компенсации имущественного ущерба при утрате жилья от ЧС природного характера, где страхование окажется одной из составляющих системы компенсации. Возмещение ущерба должно включать выплаты из средств федерального, регионального бюджетов и страховую компенсацию. Кроме того, риски должны быть перестрахованы «Российской национальной перестраховочной компанией». Такая комбинация участия сторон обеспечит гражданам за потерю жилья более адекватную выплату.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Андрей Юрьев, выступая в том же телеэфире отметил, что средний уровень компенсации из бюджета за потерю жилья составляет 50 тысяч рублей. При наличии страхового полиса с минимальным страховым покрытием такая выплата может оказаться в 6 раз выше. Если гражданину взамен утраченного жилья государство предоставляет новое, то страховое возмещение направляется страховщиком на пополнение бюджета, пишет finmarket.ru.

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