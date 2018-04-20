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Мурманская область. Арктика20.04.18 11:50

Готовность Мурманской области к ЕГЭ-2018 оценила межведомственная рабочая группа

В региональном правительстве под председательством заместителя губернатора Инны Погребняк состоялось заседание региональной рабочей группы по подготовке и проведению единого государственного экзамена на территории Мурманской области в 2018.

В заседании приняли участие министр образования и науки, специалисты, курирующие проведение ЕГЭ на территории региона, представители Минздрава, Мурманского филиала ПАО «Ростелеком», УМВД России по Мурманской области.

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко проинформировала о готовности региона к проведению государственной итоговой аттестации в текущем году, о мерах безопасности в пунктах проведения экзаменов, работе Регионального центра обработки информации.

В основной период в регионе будет задействован 31 пункт проведения экзаменов. Практически все будут осуществлять видеонаблюдение в режиме онлайн, за исключением находящихся в труднодоступных местностях, где нет технической возможности вести трансляцию в режиме реального времени. В 2018 году будет завершено оснащение пунктов IP-камерами.

«В 100% пунктов проведения экзаменов печать контрольных измерительных материалов и бланков будет проходить непосредственно в аудиториях, сканирование экзаменационных материалов организовано в пунктах проведения экзаменов. Это новые технологии, но досрочный период ЕГЭ прошел в штатном режиме, без технологических сбоев, что подтверждает готовность региона к экзаменам в основные сроки», – подчеркнула министр образования и науки Наталия Карпенко. 

Особое внимание в 2018 году уделено обучению специалистов, привлекаемых к подготовке и проведению ЕГЭ, а также экспертов региональных предметных комиссий.

Обсуждались также вопросы повышения эффективности межведомственного взаимодействия при проведении ЕГЭ при обеспечении безопасности, организации видеонаблюдения, медицинского сопровождения, информирования участников ЕГЭ и общественности по вопросам его проведения. 

«Уверена, что ЕГЭ в регионе пройдет на высоком организационном уровне, без сбоев, на экзаменах будет создана доброжелательная обстановка», – подвела итог встречи Инна Погребняк.

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