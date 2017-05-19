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Мурманская область. Арктика19.05.17 12:41

Готовность Мурманской области к ЕГЭ оценила межведомственная рабочая группа

Заседание региональной рабочей группы по подготовке и проведению единого государственного экзамена на территории Мурманской области в 2017 году состоялось  в правительстве Мурманской области под председательством заместителя губернатора Инны Погребняк.  На заседании присутствовали министр образования и науки, специалисты, курирующие проведение ЕГЭ на территории региона, представители Министерства здравоохранения, Мурманского филиала ПАО «Ростелеком», УМВД России по Мурманской области.

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко проинформировала присутствующих о готовности региона к проведению государственной итоговой аттестации в текущем году, о мерах безопасности в пунктах проведения экзаменов (ППЭ), работе регионального ситуационного центра по проведению государственной итоговой аттестации.

В основной период единый государственный экзамен в регионе в 29 ППЭ будут сдавать свыше 3 тысяч человек. Практически все пункты проведения экзамена будут осуществлять видеонаблюдение в режиме on-line (98,2%), за исключением находящихся в труднодоступных местностях, где нет технической возможности вести трансляцию в режиме реального времени.

«В 100% ППЭ печать контрольных измерительных материалов будет проходить непосредственно в аудиториях, сканирование экзаменационных материалов в ППЭ. Это новые технологии, но досрочный период ЕГЭ прошёл в штатном режиме, без технологических сбоев, что подтверждает готовность региона к экзаменам в основные сроки», - подчеркнула министр образования и науки Наталия Карпенко.

Обсуждены также вопросы повышения эффективности межведомственного взаимодействия при проведении ЕГЭ при обеспечении безопасности, организации видеонаблюдения, медицинского сопровождения, информирования участников ЕГЭ и общественности по вопросам проведения ЕГЭ.

«Уверена, все выполнят свои функции не просто добросовестно, а на высоком организационном уровне, что позволит без сбоев провести ЕГЭ на территории области, создать доброжелательную обстановку на экзаменах», - подвела итог диалога Инна Погребняк.

 

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