Готовность ПЭБ «Академик Ломоносов» оценивается на 99,65%

Как сообщил «Интерфакс», степень готовности плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» составляет 99,65%. Об этом заявил замдиректора дирекции по эксплуатации плавучих атомных и теплоэлектростанций филиала «Росэнергоатома» Дмитрий Алексеенко.

«Готовность блока - 99,65%. Энергоблок находится на этапе швартовных испытаний и подготовки к комплексным испытаниям», - сказал он.

По словам Дмитрия Алексеенко, комплексные испытания начнутся в текущем году, и завершатся до середины 2019 года. После этого начнётся подготовка к транспортировке ПЭБ.