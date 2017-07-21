ГОУП «Мурманскводоканал» «тонет» в море судебных разбирательств с должниками

С 13 по 19 июля текущего года юридическим отделом ГОУП «Мурманскводоканал» подготовлено заявлений о вынесении судебного приказа на взыскание задолженности с населения на сумму 1 млн 260 тысяч 758,30 рубля, исковых заявлений на взыскание задолженности с юридических лиц/индивидуальных предпринимателей на сумму 596 тысяч 692,24 рубля.

В это же время направлено в суды заявлений о вынесении судебного приказа на взыскание задолженности с юридических лиц/индивидуальных предпринимателей на сумму 253 тысячи 407,29 рубля. Направлено исполнительных документов приставам/в банки на принудительное взыскание задолженности с населения на сумму 846 тысяч 921,32 рубля. Направлено претензий юридическим лицам/индивидуальным предпринимателям на сумму 2 млн 692 тысячи 199,59 рубля.