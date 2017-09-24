Грабитель из Мончегорска хотел сворованный телевизор продать, а пододеяльник использовать для своих нужд

На пульт дежурного ОМВД России по г.Мончегорску поступил звонок от 67-летней жительницы, которая сообщила, что она пришла домой и обнаружила открытую входную дверь. Ущерб, причиненный заявительнице, составил 3,5 тысячи рублей.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейскими установлено, что из квартиры похищен телевизор и пододеяльник. Оперативниками опрошены соседи потерпевшей, экспертами-криминалистами с места преступления изъяты отпечатки пальцев рук.

Проверка по базам данным полиции показала, что к краже причастен 39-летний житель Мончегорска, ранее судимый за кражу, грабеж и разбой, который недавно освободился из мест лишения свободы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Мужчина сознался в содеянном, похищенное имущество изъято. По его словам, телевизор он планировал продать, а пододеяльник использовать для личных нужд.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, - лишение свободы на срок до шести лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.