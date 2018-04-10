Грабитель отнял у мурманчанки 153 тысячи рублей, которые она получила в банке

В дежурную часть полиции областного центра за помощью обратилась 56-летняя мурманчанка с заявлением о совершенном в отношении неё корыстно-насильственном преступлении. Она рассказала, что возле одного из домов по улице Радищева на неё напал неизвестный. Злоумышленник похитил денежные средства, находящиеся в сумке потерпевшей, в сумме 153 тысяч рублей. Потерпевшая пояснила, что с крупной денежной суммой она вышла из отделения банка.

Оперативники, прибыв на место происшествия, изъяли записи с камер внутреннего и наружного видеонаблюдения, установленных в банке.

В ходе специальных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску подозреваемый, - 31-летний мужчина без определенного места жительства, - был задержан и доставлен в дежурную часть полиции.

В содеянном он признался и пояснил, что проследил за потерпевшей. Злоумышленник обратил внимание на то, что она обналичила в отделении банка крупную денежную сумму. Когда женщина вышла из банка, он решил похитить чужие деньги.

Злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, а также за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Похищенное он успел потратить на личные нужды.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту дознавателем отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.