Грабитель забрал у инвалида телевизор, но не успел его продать

В полицию Мончегорска обратился местный житель 1962 года рождения с заявлением о хищении у него телевизора стоимостью около 15 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что пригласил к себе в гости знакомого, они вместе распивали спиртные напитки. Уходя, гость открыто забрал телевизор, принадлежащий потерпевшему, при этом остановить злоумышленника хозяин квартиры не смог, так как является инвалидом.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. ончегорску установили личность подозреваемого в ограблении. Ранее неоднократно судимый безработный житель Мончегорска 1977 года рождения был задержан нарядом патрульно-постовой службы и доставлен в отдел полиции. Похищенный телевизор он планировал продать, но не успел.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманская область, по факту в отношении 40-летнего мончегорца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренного законодательством России, – лишение свободы на срок до 4 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос о заключении его под стражу.