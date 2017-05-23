Грабителя и угонщика двух машин задержали в Мурманске, когда он смотрел футбол, в одной из них

В отдел полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску обратился владелец одного из автосервисов с заявлением о краже из кассы 16 тысяч рублей и угона автомобиля клиента. Предприниматель рассказал, что бездомный работник, который временно проживал на территории гаража, угнал автомобиль «Ниссан-Кашкай», находившийся на ремонте, а также украл деньги. В качестве доказательств владелец сервиса предъявил сотрудникам полиции запись с камер видеонаблюдения, установленных в сервисе. Автомобиль с повреждениями бампера был позже возвращён обратно в сервис.

Сотрудники уголовного розыска Первомайского отдела полиции установили, что угон и кражу совершил находящийся в федеральном розыске за уклонение от отбывания наказания житель Приморского края 1994 года рождения. Молодой человек не имел определенного места жительства, поэтому задержать его по горячим следам не удалось.

Спустя сутки в полицию поступило новое сообщение об угоне от владельца «Хендай Соната». По описанию подозреваемого в угоне оперативники поняли, что иномарку снова угнал тот же мужчина без определенного места жительства.

Ориентировку с приметами подозреваемого и марку автомобиля сотрудники Первомайского уголовного розыска передали всем наружным нарядам полиции, и через непродолжительное время иномарка была найдена в одном из дворов Мурманска. Угнавший её безработный мурманчанин сидел в машине и смотрел футбол.

Полицейские доставили 22-летнего жителя Находки в отдел полиции. Задержанный признался в угоне двух иномарок и краже денежных средств.

Подозреваемый рассказал, что около года назад он приехал из Приморского края в Мурманск на заработки. В состоянии алкогольного опьянения он совершил уличный грабёж и был осуждён мурманским судом к обязательным работам. Молодой человек уклонился от отбывания наказания. Чтобы его не нашли сотрудники уголовно-исполнительной инспекции, он уволился с официального места работы и устроился в автосервис разнорабочим, договорившись с владельцем сервиса, что будет проживать в нём. Оставшись один, он похитил деньги из кассы и отправился в развлекательное заведение на автомобиле клиента. Решив покататься на угнанной иномарке, в состоянии алкогольного опьянения он не справился с управлением в въехал в ограждение. После совершения ДТП злоумышленник вернул автомобиль обратно в сервис и скрылся.

Придя в другое развлекательное заведение, угонщик познакомился с компанией моряков и продолжил отдыхать вместе с ними. Владелец автомобиля «Хендай» пригласил его к себе домой, и когда закончилось спиртное, попросил молодого человека сходить в магазин, передав ему свою банковскую карту. Злоумышленник, выходя из квартиры, прихватил ключи от автомобиля, после чего угнал его и катался по городу. С карты мурманчанина он успел обналичить до момента задержания 2700 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по фактам угонов и краж в отношении ранее судимого безработного молодого человека возбуждены уголовные дела. Подозреваемый заключен под стражу. За содеянное он может быть осужден к лишению свободы на срок до 5 лет.