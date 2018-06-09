Грабителям из Североморска грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет

Прокуратурой города Североморска утверждено обвинительное заключение и направлено в суд для рассмотрения уголовному делу в отношении двух ранее неоднократно судимых жителей города Североморска, обвиняемых в совершении разбоя.

Установлено, что 6 марта 2018 года двое молодых, но уже ранее неоднократно судимых жителя города Североморска, распивали спиртные напитки в одном из кафе п.Сафоново со своим знакомым, также ранее судимым мужчиной. Потерпевший похвастался, что у него дома есть сто тысяч рублей и позвал своих знакомых продолжить праздник у него дома.

Пройдя в квартиру к потерпевшему, обвиняемые решили похитить у последнего деньги, при этом, с целью подавления воли потерпевшего к сопротивлению стали наносить ему многочисленные удары кулаками, а затем и ногами, требуя передать им сто тысяч рублей.

Видя, что потерпевший не хочет выполнять их требования, один из злоумышленников стал наносить потерпевшему удары ножом в область ног и спины, причинив колото-резанные ранения. Потерпевшему удалось вырваться из квартиры, он обратился с заявлением в органы внутренних дел, после чего злоумышленники были задержаны.

За совершение данного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ, обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.