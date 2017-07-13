Грабителю магазина дали 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима

Прокуратурой Ленинского округа г.Мурманска округа поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Всеволода Александрова, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 – разбое, то есть нападении в целях хищения чужого имущества, с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предмета используемого в качестве оружия.

Судом установлено, что Александров, ранее судимый за совершение серии грабежей с применением насилия, в марте 2017 в ночное время, находясь в помещении одного из торговых павильонов, расположенных в Ленинском округе Мурманска, с целью хищения денежных средств из кассового аппарата, напал на женщину - продавца, нанеся ей, заранее принесенной с собой деревянной ножкой от табурета, не менее 4 ударов по голове и не менее трёх ударов по рукам. После чего похитил из кассы магазина 14 тысяч рублей, принадлежащих собственнику торгового павильона. С похищенными денежными средствами Александров с места совершения преступления скрылся, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В результате преступных действий Александрова индивидуальному предпринимателю причинён материальный ущерб, а женщине - продавцу лёгкий вред здоровью.

С учётом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание тяжесть совершенного преступления, наличие в действиях опасного рецидива, суд приговорил Александрова к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.