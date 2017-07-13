Неэффективная работа государственных компаний ведёт к ухудшению экономических перспектив страныРаботающая часть россиян сегодня проявляет наибольший пессимизм
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика13.07.17 09:17

Грабителю магазина дали 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима

Прокуратурой Ленинского округа г.Мурманска округа поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Всеволода Александрова, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 – разбое, то есть нападении в целях хищения чужого имущества, с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предмета используемого в качестве оружия.

Судом установлено, что Александров, ранее судимый за совершение серии грабежей с применением насилия, в марте 2017 в ночное время, находясь в помещении одного из торговых павильонов, расположенных в Ленинском округе Мурманска, с целью хищения денежных средств из кассового аппарата, напал на женщину - продавца, нанеся ей, заранее принесенной с собой деревянной ножкой от табурета, не менее 4 ударов по голове и не менее трёх ударов по рукам. После чего похитил из кассы магазина 14 тысяч рублей, принадлежащих собственнику торгового павильона. С похищенными денежными средствами Александров с места совершения преступления скрылся, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В результате преступных действий Александрова индивидуальному предпринимателю причинён материальный ущерб, а женщине - продавцу лёгкий вред здоровью.

С учётом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание тяжесть совершенного преступления, наличие в действиях опасного рецидива, суд приговорил Александрова к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателейРаботающая часть россиян сегодня проявляет наибольший пессимизмВнешние факторы оказывают всё большее влияние на курс рубля
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДепутаты разные нужны, депутаты разные важны
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
08.07.17: Российские и зарубежные СМИ уделили большое внимание рукопожатию Путина и Трампа во время саммита G20 в Гамбурге. А что вы разглядели в этом событии?Проголосовало: 367 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Последние комментарии

Василий Петрович
13.07.17 12:00
Молодцы! И профессионализм повышают свой и музейные экспонаты достают. Да и море понемногу очищают от железа Везде бы так.
Комментарий к новости:Во время учений со дна Баренцева моря водолазы подняли два американских танка
SafarinD
13.07.17 10:43
нам всем пытаются вдолбить, что надо выпускать продукции всё больше и с меньшими затратами. А зачем? понимаю, например, что это подходит для выпуска продуктов питания, одежды... Хотя и здесь уже есть
Комментарий к новости:Производительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
ViktoriJ
12.07.17 14:36
Такое впечатление, что наши чинуши не живут в североморске - почти каждую неделю куда-нибудь приезжают, смотрят, обещают, а изменений почти не видно
Комментарий к новости:Место встречи было выбрано не случайно
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире14:10Мультфильмы (0+)15:00«В поисках истины». Документальный цикл (16+)15:55«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)16:25«Рамки закона». Тематическая программа (12+)16:55«Не плачь по мне, Аргентина!». Художественный сериал, 15 серия (12+)17:50«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)
-PRO ДеньгиЦены на картофель и свежую белокочанную капусту пошли на снижениеБольшая часть пути по оздоровлению банковской системы РФ уже пройдена, считает председатель ЦБ РФ-PRO ВалютуРоссийская валюта чутко реагирует на мировые новостиКурс евро вырос почти на 25 копеек, а доллара снизился почти на 12 копеек-PRO ЭнергетикуПорядок оплаты электроэнергии изменилсяИз-за ЧП на подстанции № 5 в Мурманске ночью центральная часть города была без электроснабжения-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 июляПлановые отключения в Мурманске на 12 июля-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO ЗаконыВ квитанции за ЖКУ хотят ввести плату за страхованиеЗаконотворцы хотят дать послабление должникам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика