Грабителю с криминальным опытом не удалось убежать от полицейского

Накануне в вечернее время в районе улицы Советской Североморска полицейский услышал крики о помощи, а затем увидел молодого человека, убегающего от сотрудника охраны, из-под куртки которого выскользнула и разбилась бутылка с жидкостью.

Оценив обстановку, полицейский не теряя времени, принял решение о задержании предполагаемого преступника. Во время преследования злоумышленник попытался скрыться во дворах жилых домов, однако сотрудник группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г. Островной догнал и задержал молодого человека.

Доставив задержанного в Североморский отдел внутренних дел, наркополицейский выяснил, что молодой человек, находясь в торговом зале магазина самообслуживания, похитил с одной из витрин бутылку со спиртосодержащей жидкостью. Спрятав похищенное под курткой, злоумышленник незамедлительно покинул торговое помещение. Подозрительного молодого человека попытался задержать охранник магазина, но подозреваемый смог от него убежать.

В настоящее время в отношении 21-летнего, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение кражи и грабежа, молодого человека дознавателем МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г. Островной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ (покушение на преступление и приготовление к преступлению) и части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Максимальное наказание, которое может ожидать злоумышленника - лишение свободы сроком до четырех лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.