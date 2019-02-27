«Грачи» на СРЗ

На АО «10 СРЗ» начались работы в рамках Гособоронзаказа-2019.

В феврале, согласно докового расписания, на плановый осмотр встал очередной «Грачонок» компании «Русское море». Рыбодобытчики отправили в Корабельную бухту на ремонт следующее своё судно - катамаран «Сигма».

На третьем причале стоит полный комплект буксиров из Мурманского бассейнового аварийно-спасательного управления. Два, что швартуются вторым бортом – находятся в дежурстве. Два других - непосредственно у пирсов – на зимней стоянке. Впервые суда такого класса обживают причалы в акватории губы Пала. Судна норвежских корабелов предназначены для обслуживания нефтяных платформ, раньше они использовались даже у берегов Бразилии.