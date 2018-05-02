График выплаты пенсии в Мурманской области в майские праздники

В Мурманской области доставка и выплата пенсий через отделения почтовой связи в мае текущего года начнется как обычно – с 3 числа.

9 мая является праздничным днем, поэтому выплата пенсий за это число через отделения почтовой связи будет осуществлена досрочно – 8 мая. С 10 мая доставка пенсий будет осуществляться в обычном режиме по установленному графику.

Гражданам, выбравшим для доставки пенсий кредитные организации, средства будут зачислены на счета в обычные сроки.