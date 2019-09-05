Графика Марии Михайленко представлена на выставке в Культурно-выставочном центре Русского музея

Сегодня в 17.00 в отделе Мурманского областного художественного музея открывается выставка графики Марии Михайленко «Баланс белого». Мария Михайленко – председатель Мурманского отделения ВТОО «Союз художников России», художник-график, работает в различных техниках печатной графики: линогравюра, гравюра на картоне, монотипия. Помимо того – в ряде других графических и живописных техник: акварель, масло по мелованной бумаге, пастель, тушь-перо, масло, смешанные техники.

Художник находит вдохновение в сиюминутном, в каждодневных бытовых вещах, мимо которых зритель чаще всего проходит не обернувшись. От мотивов, которые окружают художника, требуется лишь импульс, толчок. То, что выбивается из привычных представлений о пластике, ритме, цвете, – графически оригинально и выразительно, может дать этот импульс. Подчас в процессе Мария Михайленко уходит далеко от оригинала, переходя на поиск некоего паттерна, обобщенного образа. Так, в работах художника уже не непосредственно сам объект, а скорее его личное восприятие, мысли, некая эмоция, выраженная пластическими выразительными средствами той или иной техники.

Выставка «Баланс белого» включает в себя 20 графических работ: линогравюра, масло по мелованной бумаге, акварель.

Экспозиция состоит из работ, которые обращают внимание зрителя на изнанку каждодневного, на те вещи, которые каждый горожанин встречает ежедневно и привык не замечать. Это окраины города: гаражи, заброшенные машины-подснежники, все ветхое и неустроенное, а оттого – вечное. Баланс белого, в общем понимании, это термин из области фотографии, технология коррекции цветов изображения объекта до тех, в которых человек видит объект в естественных условиях (объективный подход), или до тех, которые представляются наиболее привлекательными (субъективный подход). Выставка делает примерно то же, но не с цветом, а с восприятием, с одной стороны – объективно показывая наличие неустроенных, хаотичных «лакун» в городском пространстве, с другой стороны – находя в них своеобразную эстетику, красоту окраин и руин, индустриальную ритмику.

Выставка будет работать по 6 октября.