Грамотная долговая политика региона позволяет Мурманской области находиться в группе регионов с высокой долговой устойчивостью - Елена Дягилева

Сегодня губернатор Марина Ковтун проводит заседание правительства Мурманской области. Среди рассматриваемых вопросов – исполнение региональными органами государственной власти отдельных поручений президента Российской Федерации, обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании Печенгский район, создание условий доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности, результаты деятельности региональных комитета по тарифному регулированию и министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям.

О ходе исполнения пункта 2 перечня поручений президента РФ о реализации комплекса мероприятий по сокращению дефицита регионального бюджета и уровня государственного долга Мурманской области доложили министр финансов Мурманской области Елена Дягилева и заместитель министра имущественных отношений региона Вячеслав Смирнов.

Руководитель финансового органа проинформировала о текущем состоянии государственного долга Мурманской области и перспективах на 2017-2019 годы. В результате проведения работы по замещению коммерческой части долга бюджетными кредитами государственный долг региона существенно изменил свою структуру в сторону увеличения доли бюджетных кредитов: на конец 2014 года доля бюджетных кредитов составляла 21% в общем объёме долга, на конец 2016 – уже 47%, сообщила Елена Дягилева.

В своём докладе министр финансов подчеркнула, что долговая политика Мурманской области нацелена на поддержание объёма долговых обязательств региона на экономически безопасном уровне с учётом всех возможных рисков. Для этого при управлении госдолгом используются различные инструменты: направление дополнительных доходов, полученных при исполнении бюджета, на досрочное погашение дорогостоящих долговых обязательств; привлечение временно не используемых остатков средств на счетах учреждений для покрытия кассовых расходов; привлечение краткосрочных (пятидесятидневных) бюджетных кредитов в Управлении Федерального казначейства по Мурманской области и другие.

«Эффективность всех принимаемых мер подтверждает экономия объёма расходов, направляемых на обслуживание долга, – по итогам 2016 года это 300 млн рублей», – отметила в своём докладе министр финансов.

В текущем году Министерство финансов Мурманской области поставило перед собой задачу по обеспечению возможности выпуска облигационного займа Мурманской области – нового инструмента финансирования дефицита бюджета. В настоящее время проводится оценка рынка государственных ценных бумаг субъектов РФ для определения оптимальных параметров выпуска облигаций. Кроме того, финансовый орган региона должен обеспечить все условия для выпуска облигационного займа: подготовить необходимую нормативно-правовую базу для прохождения государственной регистрации в Минфине России, получить оценку национального рейтингового агентства.

В заключение своего доклада Елена Дягилева отметила, что грамотная долговая политика региона позволяет Мурманской области уже не первый год находиться в группе регионов с высокой долговой устойчивостью.

Заместитель министра имущественных отношений Мурманской области Вячеслав Смирнов доложил о ходе выявления неиспользуемого имущества, находящегося в собственности региона, и его вовлечении в хозяйственный оборот, а также об исполнении планов по продаже (приватизации) имущества, не приносящего бюджетных доходов и не используемого для решения задач социального характера. Обеспечение эффективного использования государственного имущества также предусмотрено положениями поручения президента страны.

Как было отмечено в докладе, ожидаемый реальный бюджетный эффект в виде снижения расходов областного бюджета на содержание имущества, не используемого при осуществлении уставной деятельности учреждений, за счет его вовлечения в хозяйственный оборот составит в 2018-2019 годах более 2,3 млн рублей. Кроме того, от реализации запланированных мероприятий по закреплению объектов казны Мурманской области, пригодных для размещения областных учреждений, ожидается бюджетный эффект в виде снижения расходов на оплату аренды в 2018-2019 годах в размере более 9,9 млн рублей.