Гран-при областного конкурса детских и юношеских любительских театров «Новая энергия» достался музыкальному театру «Тилли-бом» из Зеленоборского

В минувшие выходные в городском Дворце культуры города Полярные Зори прошел областной конкурс детских и юношеских любительских театров «Новая энергия». Организатор мероприятия – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

В конкурсе приняли участие 8 театральных коллективов из Полярных Зорь, Североморска, Мурманска, Полярного, Мончегорска, Оленегорска, Кандалакши и посёлка Зеленоборского. Конкурсанты представили на суд жюри сказки «Великий лягушонок», «По зеленым холмам океана», «Дюймовочка», «Магические шахматы» и другие.

Оценивали выступления театральных коллективов Скоморох Наталья Борисовна, председатель жюри, заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель «Культурно - досуговый Центр «Московский», режиссёр-постановщик (г. Санкт-Петербург); Бобров Андрей Андреевич, Лауреат премии губернатора Мурманской области за особый вклад в развитие культуры и искусства, артист Мурманской областной филармонии; Башкиров Алексей Владимирович, артист народного самодеятельного коллектива драматического театра «Апельсин» Центра творчества и досуга города Гаджиево, телеведущий, поэт, член Союза писателей России.

По итогам работы жюри призовые места распределились следующим образом. Дипломом III степени награждена детская театр-студия «Ладошки» из Оленегорска за спектакль «А кто там в чемодане?!» (по пьесе А. Богачёвой «Чемоданное настроение»), режиссёр – Валентина Островская, художник-постановщик – Инна Макарова, художник по костюмам – Ирина Вислогузова. Диплом II степени вручен детской театральной студии «Бумбараш» из города Полярные Зори за спектакль «Великий лягушонок» (Л. Устинов), режиссёр – Светлана Пархоменко, художник-постановщик – Александр Каныгин, музыкальное оформление – Вячеслав Чен. Диплом I степени достался драматическому театру «Софитум» из Полярного за спектакль «Магические шахматы» (П. Макаров), режиссёр - Ирина Сергеева, художники-постановщики – Игорь Сергеев, Марина Шевченко, художник по костюмам – Марина Шевченко, хореограф спектакля – Ирина Сергеева, Снежана Такташева.

Высшая награда конкурса, ГРАН-ПРИ, присуждена музыкальному театру «Тилли-бом» из поселка Зеленоборский за спектакль «Музыку можно увидеть», режиссёр и хореограф – Нани Конон, художник-постановщик – Мария Спирина.

В номинации «Лучшая женская роль второго плана» победу одержала Алиса Сидлак, исполнительница роли Вороны в спектакле «По зелёным холмам океана» (С. Козлов) театра «Диво» из города Мурманск. Диплом за «Лучшую мужскую роль второго плана» вручили Никите Адаженику, исполнителю роли Льва в спектакле «Великий лягушонок» (Л. Устинов) детской театральной студии «Бумбараш» из города Полярные Зори.

В номинации «Лучшая женская роль» победительницей стала Валерия Цыганова, исполнительница роли Фёклы Чемодановой в спектакле «А кто там в чемодане?!» (по пьесе А. Богачёвой «Чемоданное настроение») детской театр-студии «Ладошки» из Оленегорска.

Диплом «Лучшая мужская роль» получил Игорь Боднар, исполнитель роли Антошки в спектакле «Магические шахматы» (П. Макаров) драматического театра «Софитум» из Полярного.

Дипломом за «Лучшую сценографию» отмечен спектакль «Великий лягушонок» (Л. Устинов) детской театральной студии «Бумбараш» из города Полярные Зори.

Самое большое количество наград завоевал музыкальный театр «Тилли-бом» из Зеленоборского. Спектакль «Музыку можно увидеть» принес коллективу четыре диплома: за «Лучшую режиссуру», «Лучшие костюмы», «Лучшее музыкально оформление» и «Лучший актёрский ансамбль». Приз зрительских симпатий также был вручен музыкальному театру «Тилли-бом».

Кроме того, участники областного конкурса были награждены специальными дипломами: диплом «За сохранение и продолжение семейных театральных традиций» вручили Полине Большаковой, исполнительнице роли Бабочки в спектакле «Великий лягушонок» (Л. Устинов) детской театральной студии «Бумбараш» из города Полярные Зори. Дипломами «Яркий дивертисмент» наградили Вячеслава Снеткова, Максима Новиченко и Глеба Гельманова, исполнителей роли Кротов в спектакле «Дюймовочка» (Г.Х. Андерсен) молодёжной студии «Мечта» из Мончегорска.

Диплом за «Пластическое решение образа» вручен Юлии Юсипенко, исполнительнице роли Ласточки в спектакле «Дюймовочка» (Г.Х. Андерсен) молодёжной студии «Мечта» из Мончегорска.

Специальным дипломом «Надежда конкурса «Новая энергия» награжден ансамбль светлячков в спектакле «Белоснежка и семь гномов» (по мотивам сказки Л. Устинова, О. Табакова) театрального коллектива «Акварель» из Кандалакши.

Диплом «За творческое обаяние» присужден Софье Дмитриенко, исполнительнице роли Зайчика в спектакле «По зелёным холмам океана» (С. Козлов) театра «ДИВО» из Мурманска, а специальный диплом «За филигранное исполнение роли сказочника Оле Лукойе» присудили Светлане Пархоменко, руководителю народного самодеятельного коллектива драматического театра «Светоч» и детской театральной студии «Бумбараш» из города Полярные Зори.