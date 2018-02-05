Гран-при областного конкурса «Русские напевы» завоевал заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы

В минувшее воскресенье в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялся открытый областной конкурс исполнителей народной песни «Русские напевы» имени В.М. Ковбасы.

В мероприятии приняли участие 11 хоровых коллективов народного жанра культурно-досуговых учреждений из городов Ковдор, Полярные Зори, Апатиты, Мурманск и поселка Молочный – всего 208 человек.

Конкурсанты представили русские народные песни, авторские произведения, написанные в народном стиле. Многие коллективы показали вокально-хореографические композиции.

Выступления участников оценивали: преподаватель отделения сольного и хорового народного пения Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио Дарья Скрябина, преподаватель дирижерско-хорового отделения Мурманского колледжа искусств Валентина Юрина и руководитель детского образцового ансамбля народной песни «Родничок» Североморского Дома детского творчества им. Саши Ковалёва Елена Клочко.

В номинации «Ансамбли» награды распределились следующим образом: Дипломом III степени был награжден ансамбль фольклорной песни «Долинушка» из города Апатиты, Дипломом II степени – ансамбль народной песни «Тальяночка» из Мурманск, победителем в этой номинации стал ансамбль песни «Русские узоры» из поселка Молочный.

В номинации «Хоры» Диплом III степени был вручен хору украинской песни «Джерела» из Мурманска, Дипломом II степени награжден хор русской песни Городского Дворца культуры города Полярные Зори, Диплом I степени завоевали участники ансамбля песни и танца «Заполярье» из Апатит.

По результатам работы жюри были вручены специальные дипломы: «За сохранение национальных традиций» – хору украинской песни «Джерела», «За разнообразие и репертуарную политику» – хору русской песни «Душа России», «За современную трактовку народной песни и разнообразие народно-сценического искусства» – ансамблю русской песни «Россияне», «За бережное отношение к народной песне» – ансамблю песни «Играй, гармонь!», «За лучшее исполнение песни В.М. Колбасы» – ансамблю песни «Русские узоры».

Гран-при областного конкурса исполнителей народной песни «Русские напевы» завоевал заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы.