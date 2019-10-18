Грандиозный музыкальный проект «Песни Победы», проходящий при поддержке Министерства культуры РФ, стартует 20 октября

Новый сезон грандиозного музыкального проекта народного артиста России Михаила Турецкого «Песни Победы» начнётся в Мурманске в октябре. Проект поддержан Министерством культуры Российской Федерации.

Начало тура, посвященного 75-летию Великой Победы, в Мурманске символично – большой концерт с участием коллективов «Хор Турецкого» и «Сопрано» состоится 20 октября в рамках празднования 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Гостями концерта, который пройдет в Ледовом Дворце, станут 2,5 тысячи северян: представители ветеранских и общественных организаций, почетные жители Мурманской области, кадеты и военнослужащие. Для всех жителей региона концерт будет транслироваться в прямом эфире регионального телеканала в 18.00.

Артисты «Хора Турецкого» и вокального коллектива «Сопрано» исполнят песни военных лет, патриотические песни и композиции – от всеми любимой «Катюши» и «Смуглянки» до «Бухенвальдского набата». Музыкальным комплиментом северянам станет песня «Прощайте, скалистые горы», которую многие называют неофициальным гимном Мурманской области. Исполнение будет сопровождаться демонстрацией исторических снимков из фонда Мурманского областного краеведческого музея.

В рамках праздничного мероприятия состоится торжественное открытие выставки «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны» областного краеведческого музея, которая впервые пройдёт на территории Ледового Дворца. В течение дня посетители выставки смогут ознакомиться с уникальными историческими фотографиями, документами, предметами обмундирования и оружия, а также стать участниками интерактивных площадок военно-исторической реконструкции и посмотреть документальный фильм о войне в Заполярье.