Грандиозный проект в Белокаменке возводят иностранные рабочие. Мы не нужны «НОВАТЭКу»?

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения под председательством Александра Макаревича. В центре внимания – вопрос приоритетного привлечения трудовых ресурсов из числа жителей региона в реализации проекта Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений.

- Данный вопрос был рассмотрен на расширенном заседании профильного комитета Думы в мае текущего года. Сегодня мы завершаем работу, в ходе которой проанализировали ситуацию, что можно сделать, чтобы на крупном проекте, который реализуется в нашем регионе, смогли работать местные жители, - отметил Александр Макаревич. - Главная проблема заключается в том, что участники проекта ПАО «НОВАТЭК» и его дочернее общество ООО «НОВАТЭК-Мурманск», привлекаемые подрядные организации в основном ориентированы на привлечение работников по вахтовому методу и иностранной рабочей силы. Мы подготовили конкретные рекомендации, чтобы эту ситуацию изменить. В частности, мы предлагаем предусмотреть в проекте федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» право для органов власти, субъектов РФ квотирования рабочих мест для граждан из числа местных жителей при реализации крупных хозяйственных проектов в Арктической зоне.

Также необходимо обеспечить взаимодействие участников проекта с Министерством образования и науки Мурманской области в части организации обучения молодёжи на базе профессиональных образовательных организаций региона с дальнейшим трудоустройством, предоставления площадок предприятий-подрядчиков для прохождения производственной практики.

- Есть резервы для подготовки специалистов из числа молодёжи нашего региона и на базе областных вузов, для того, чтобы они работали на этой большой стройке, – подчеркнул Александр Макаревич.

Комитет решил рекомендовать региональному парламенту направить обращение в адрес председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Л.В. Михельсона о разработке и реализации в рамках стратегического партнерства программ подготовки трудовых ресурсов по востребованным специальностям на базе образовательных организаций Мурманской области с последующим трудоустройством, распространении на территории нашего региона социально значимых проектов ПАО «НОВАТЭК» в сфере непрерывного образования: «Одаренные дети», «НОВАТЭК-ВУЗ. Гранты». Кроме того, рекомендовано правительству региона рассмотреть вопрос организации морского пассажирского сообщения между морским вокзалом города Мурманска и причалами объекта ЦСКМС в с. Белокаменка для обеспечения доставки работников.

Депутаты осенью вернутся к рассмотрению данного вопроса.