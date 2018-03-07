Гранты - на организацию деятельности клубных формирований

Комитет по культуре и искусству Мурманской области объявляет конкурс на предоставление грантов в форме субсидии на организацию деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества в Мурманской области. Соискателями грантов могут являться следующие организации Мурманской области: социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность в сфере культуры и искусства; государственные (муниципальные) бюджетные и автономные учреждения культуры; юридические лица - субъекты социального предпринимательства, осуществляющие свою деятельность в сфере культуры и искусства.

Гранты предоставляются в форме субсидий на организацию деятельности клубных формирований по следующим направлениям: вокально-хоровое; театральное.

Порядок и условия проведения конкурса, требования к документам, необходимым для участия в конкурсе, определены постановлением правительства Мурманской области от 9.02.2018 № 54-ПП.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в комитете по культуре и искусству Мурманской области с 6.03.2018 по 26.03.2018 (включительно) ежедневно с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), кроме выходных и праздничных дней, или направляются почтовым отправлением по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3, I этаж, каб. 107).

С постановлением правительства Мурманской области от 9.02.2018 № 54-ПП «О предоставлении грантов в форме субсидии из областного бюджета на организацию деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества в Мурманской области» можно ознакомиться на сайте правительства Мурманской области в разделе «Документы» и далее - в разделе «Электронный бюллетень правительства Мурманской области».