Гражданам Российской Федерации полис ОМС выдается без ограничения срока действия

Полисы ОМС единого образца не требуют замены.

Полис обязательного медицинского страхования «старого» образца (выданный до 1 мая 2011 года) остается действующим до замены его на полис ОМС единого образца. По полису «старого» образца Вы имеете право на получение медицинской помощи вне зависимости от срока действия, указанного на полисе (п. 2, ст. 51 Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»).

Для получения полиса ОМС единого образца Вы можете лично или через своего представителя обратиться в ближайший офис страховой компании «СОГАЗ-Мед» в Вашем регионе.