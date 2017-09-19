Граждане Афганистана пытались пробраться в Норвегию через Мурманскую область

В Печенгском районе в полосе местности, которая является режимной и охраняемой, 17 сентября были обнаружены и задержаны сотрудниками ПУ ФСБ России по Республике Карелия и УФСБ России по Мурманской области три иностранца.

Установлено, что три молодых гражданина Исламской Республики Афганистан 17 сентября прибыли из Москвы на территорию Печенгского района Мурманской области с целью незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации с Королевством Норвегия.

Прокуратура Мурманской области взяла под надзор ход предварительного расследования уголовного дела, возбужденного 17 сентября этогогода СО УФСБ России по Мурманской области в отношении 3 граждан Исламской Республики Афганистан по факту покушения на незаконный переход Государственной границы РФ. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде четырех лет лишения свободы.