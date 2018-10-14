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Мурманская область. Арктика14.10.18 09:40

Граждане не полагаются больше на государство, но для самоорганизации у общества возможностей нет

В сознании российских граждан впервые за несколько лет зафиксирована высокая готовность к переменам, а надежды на сильную власть и помощь государства вытеснены запросом на справедливость, пришли к выводу авторы доклада Комитета гражданских инициатив (КГИ). Социолог отмечает, что «крымская мобилизация» закончилась, однако даже в случае роста недовольства «возможности самоорганизоваться у общества нет», пишет «Коммерсантъ».

Авторы доклада КГИ «Признаки изменения общественных настроений и их возможные последствия» Михаил Дмитриев, Сергей Белановский и Анастасия Никольская провели десять фокус-групп в Москве, Владимире и Гусь-Хрустальном, а также «сравнительный анализ личностных социально-психологических профилей» 60 сторонников и оппонентов власти в соцсетях. Эксперты пришли к выводу, что в массовом сознании произошли «фундаментальные изменения», не спровоцированные сверху, а происшедшие в результате «межличностного общения на бытовом уровне».

В «сложившихся условиях» эта тенденция может начать «формировать общественно-политическую повестку», полагают эксперты.

Так, 94% участников фокус-групп заявили, что «не полагаются больше на государство». На первый план выходит не требование сильной власти (7%), а требование справедливости (80%). Одновременно люди меньше соглашаются с внешней политикой РФ, причём количество несогласных увеличивается «по мере снижения уровня жизни». Больше всего внешнеполитический курс Кремля поддерживают в Москве, меньше во Владимире, а ещё меньше — в «депрессивном моногороде Гусь-Хрустальном», говорится в исследовании.

Эти тенденции связаны «с усталостью от длительного периода экономического неблагополучия и спада доходов», пояснил «Ъ» соавтор доклада, член КГИ Михаил Дмитриев.

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