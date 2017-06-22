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Мурманская область. Арктика22.06.17 11:31

Граждане не знают, как проводятся проверки по факту гибели людей - УМВД России по Мурманской области

21 июня около 20.45 в УМВД России по г.Мурманску поступило сообщение от очевидцев о том, что около дома 27 по улице Достоевского обнаружено тело мужчины без признаков насильственной смерти. На место спустя 10 минут прибыл наряд патрульно-постовой службы. Полицейские установили, что мужчина мертв, о чем сообщили в УМВД России по г.Мурманску.

На место прибыл оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОП № 3 УМВД России по г.Мурманску, который находился рядом с телом мужчины до прибытия СОГ.

В соответствии с требованиями совместного приказа СУ СК России и МВД России, при обнаружении трупа человека на место происшествия должна прибыть следственно-оперативная группа, в состав входят следователь следственного комитета Российской Федерации и судмедэксперт, а также сотрудники полиции (эксперт-криминалист и оперуполномоченный). В связи с тем, что данные ведомства находятся в разных концах города, прибытие СОГ на место происшествия обычно требует некоторого времени. До прибытия на место происшествия СОГ и только после осмотра места происшествия, проведенного СОГ, можно перемещать тело человека, в том числе увозить его в морг.

Появившиеся негативные комментарии в некоторых группах социальных сетей и некоторых СМИ в отношении сотрудников полиции, которые якобы оставили тело человека на длительное время, свидетельствуют о том, что граждане не знают, как проводятся проверки по факту гибели людей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время личность погибшего установлена сотрудниками полиции. Процессуальную проверку по факту его гибели проводит СУ СК России по Мурманской области.

 

 

 

Комментарии

№ 122.06.17 11:36 - MargaritABесли наши полицейские теперь будут на каждый чих в соцсетях реагировать, то им скоро не будет времени хватать на выполнение основных функций
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