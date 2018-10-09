Граждане Республики Чад были задержаны на границе с Норвегией

Сотрудниками УФСБ России по Мурманской области совместно с ПУ ФСБ России по западному арктическому району и ПУ ФСБ России по Республике Карелия были задержаны двое мужчин граждан Республики Чад (мужчины 1996 г.р.) при попытке пересечения государственной границы из Российской Федерации в Королевство Норвегия.

Следственным отделом УФСБ России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации). Следственные действия по делу продолжаются.