Граждане Сирии пытались незаконно пересечь границу Российской Федерации

Прокуратурой Печенгского района в Печенгском районном суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух граждан Сирийской Арабской Республики, которые 2 марта 2018, не имея действительных документов на право выезда из Российской Федерации и разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством, группой лиц по предварительному сговору попытались пересечь Государственную границу Российской Федерации и Королевства Норвегия.

В целях сокрытия личных данных заблаговременно избавились от личных документов. Однако довести свой преступный умысел до конца они не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как были обнаружены и задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ РФ.

Приговором Печенгского районного суда, согласившегося с мнением государственного обвинителя, граждане Сирии осуждены к наказанию в виде лишения свободы на срок 5 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, по истечении которого они подлежат депортации из Российской Федерации.

Приговор в законную силу не вступил.