Грехопадение на видео, или Велико искушение чужими деньгами

Полиция Мурманска устанавливает личность подозреваемой в краже кошелька из помещения банка.

29 августа этого года в помещении одного из банков города Мурманска неустановленным лицом был похищен кошелёк с крупной суммой денег. По подозрению в совершении кражи отделом полиции № 1 города Мурманска разыскивается женщина, на вид 50-60 лет плотного телосложения, 150-155 см, волосы короткие тёмные. Была одета: куртка матерчатая синего цвета до середины бедра, с капюшоном и двумя крупными пуговицами белого цвета.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области просит всех, кто знает лицо, причастное к краже, сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (8152) 40-76-10 или 02. Анонимность гарантируется.