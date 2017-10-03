Мурманская область. Арктика03.10.17 10:39
Грехопадение на видео, или Велико искушение чужими деньгами
Полиция Мурманска устанавливает личность подозреваемой в краже кошелька из помещения банка.
29 августа этого года в помещении одного из банков города Мурманска неустановленным лицом был похищен кошелёк с крупной суммой денег. По подозрению в совершении кражи отделом полиции № 1 города Мурманска разыскивается женщина, на вид 50-60 лет плотного телосложения, 150-155 см, волосы короткие тёмные. Была одета: куртка матерчатая синего цвета до середины бедра, с капюшоном и двумя крупными пуговицами белого цвета.
Пресс-служба УМВД России по Мурманской области просит всех, кто знает лицо, причастное к краже, сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (8152) 40-76-10 или 02. Анонимность гарантируется.
Комментарии
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№ 203.10.17 12:22 - Василий П.Нынешние системы видеонаблюдения выполняют роль предтечи суда Божьего. Многие люди ещё не понимают это до конца, поэтому легко поддаются на соблазны и искушения. Теперь многие наши злые дела становятся быстро достоянием людской молвы, осуждению, а часто и судебным разбирательством.
№ 103.10.17 11:45 - ЛадаДумаю, что теперь северянке, соблазнившейся кошельком, придётся каяться. Это видео, растиражированное СМИ, увидят тысячи человек, надеюсь, что многие из них сделают правильный вывод.
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Последние комментарии
Василий П.
03.10.17 12:22
Нынешние системы видеонаблюдения выполняют роль предтечи суда Божьего. Многие люди ещё не понимают это до конца, поэтому легко поддаются на соблазны и искушения. Теперь многие наши злые дела становятс
Комментарий к новости:Грехопадение на видео, или Велико искушение чужими деньгами
Лада
03.10.17 11:45
Думаю, что теперь северянке, соблазнившейся кошельком, придётся каяться. Это видео, растиражированное СМИ, увидят тысячи человек, надеюсь, что многие из них сделают правильный вывод.
Комментарий к новости:Грехопадение на видео, или Велико искушение чужими деньгами
Виктория!
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