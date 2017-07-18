Григорий Стратий принял участие в очередном заседании координационного совета федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ»

Заместитель губернатора Григорий Стратий в Москве принял участие в очередном заседании координационного совета федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».

В ходе заседания руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов сообщил о ходе реализации федеральной целевой программы (ФЦП) в I полугодии 2017 года и исполнении обязательств субъектами в рамках соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета во II полугодии 2017 года, а также об оценке результативности и эффективности ФЦП в 2016 году. В том числе на заседании были рассмотрены вопросы о мониторинге, детализированном организационно-финансовом плане реализации мероприятий программы в 2017 году, об обеспечении субъектами внесения данных в АИС «Туризм» и о концепции ФЦП, предусматривающей реализацию мероприятий по созданию туристских кластеров, начиная с 2019 года.