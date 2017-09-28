Григорий Стратий провёл расширенное заседание Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата

Заместитель губернатора Григорий Стратий провёл расширенное заседание Проектного офиса (организационного штаба) по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области.

«Работа по внедрению целевых моделей является приоритетным направлением работы Правительства Мурманской области и должна быть направлена на достижение практического результата до конца года», – напомнил Григорий Стратий, открывая заседание.

В заседании приняли участие представители региональных министерств развития промышленности и предпринимательства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, строительства и территориального развития, имущественных отношений, Управления Росреестра по Мурманской области, деловых объединений, экспертного сообщества, а также общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Мурманской области и региональный Уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Руководители рабочих групп по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата в Мурманской области рассказали о проводимой в органах власти работе в части внедрения целевых моделей и промежуточных результатах данной работы. По итогам мероприятия представители экспертного сообщества – предприниматели региона внесли ряд предложений по дальнейшим направлениям работы.