Григорий Стратий провёл заседание Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата

Заместитель губернатора Григорий Стратий провёл заседание Проектного офиса (организационного штаба) по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области.

Участники мероприятия были проинформированы о результатах участия в семинаре, который был посвящен итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации и целевым моделям упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации. В ходе заседания представители исполнительных органов государственной власти и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти рассмотрели вопросы достижения показателей, установленных соответствующими «дорожными картами» Национального рейтинга и целевыми моделями.

Григорий Стратий отметил, что благодаря слаженной и грамотно выстроенной работе представителей территориальных управлений федеральных органов власти, представителей профильных министерств и ведомств, сотрудников органов местного самоуправления удалось улучшить положение Мурманской области в Национальном рейтинге на 20 позиций и занять в итоге 32 место.