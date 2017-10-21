Григорий Стратий провел заседание проектной группы по развитию конкуренции

Вчера заместитель губернатора Григорий Стратий провел очередное заседание проектной группы по реализации стандарта развития конкуренции в Мурманской области при региональном Совете по улучшению инвестиционного климата.



«В сфере развития конкуренции в нашем регионе уже сделан большой шаг вперед, но останавливаться на достигнутом мы не планируем. Именно согласованные действия на всех уровнях власти позволят эффективно развивать конкуренцию на рынках Мурманской области», - отметил Григорий Стратий.



В рамках заседания было анонсировано формирование в регионе рейтинга муниципалитетов по уровню содействия развитию конкуренции и созданию благоприятного инвестиционного климата, официальное подведение итогов которого запланировано до конца текущего года. Кроме того, участники заседания обсудили разработку региональной нормативной базы, регулирующей процедуру проведения ценового и технологического аудита инвестиционных проектов субъектов естественных монополий, а также проектов с государственным участием, вопросы проведения мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов с долей участия региона или муниципальных образований более 50%.





Для справки:



Развитие конкуренции в регионах страны осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства РФ. В Мурманской области координатором работы по внедрению стандарта развития конкуренции является региональное министерство развития промышленности и предпринимательства. По результатам реализации стандарта развития конкуренции в 2016 году Мурманская область заняла 27 место по России и 2 место среди регионов Северо-Западного федерального округа. О ходе внедрения и промежуточных результатах реализации стандарта развития конкуренции в Мурманской области можно узнать на Инвестиционном портале Мурманской области.