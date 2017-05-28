Сегодня возле памятника пограничникам в сквере в центре Мурманска состоялись торжества, посвященные Дню пограничника. От имени губернатора Марины Ковтун с профессиональным праздником служащих и ветеранов пограничного управления ФСБ РФ по Западному арктическому району поздравил заместитель губернатора Григорий Стратий. Заместитель главы региона отметил, что служба на границе – одна из самых сложных, поэтому в погранвойсках служат настоящие профессионалы, которым по плечу любые сложности.

«В суровые годы Великой Отечественной войны пограничники, действуя плечом к плечу с бойцами Красной Армии и моряками Северного флота, отразили нападение врага, героически и стойко обороняли родное Заполярье. Нынешнее поколение воинов-пограничников – достойные наследники славных боевых традиций своих предшественников. Мужество и чувство долга защитников рубежей Отчизны сочетаются с высоким патриотизмом и отменной боевой выучкой», – подчеркнул Григорий Стратий.

Заместитель губернатора обозначил в качестве основной задачи пограничной службы как в прошлом, так и сегодня решительно пресекать любые попытки незаконного проникновения на территорию России, активно противодействовать угрозам экономической безопасности страны, международному терроризму.

Григорий Стратий вручил региональные награды особо отличившимся офицерам и подразделениям пограничной службы.

За добросовестное и образцовое отношение к обеспечению надежной защиты и охраны государственной границы Российской Федерации и морских пограничных пространств, поддержание высокой боевой готовности и воинской дисциплины переходящими Почётными кубками губернатора Мурманской области награждены победители состязания среди подразделений Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району, дислоцированные на территории Мурманской области: «Лучшее отделение» – пограничная застава в городе Полярном, «Лучшее подразделение пограничного контроля» – отделение пограничного контроля «Мурманск – торговый порт» контрольно-пропускного пункта «Мурманск», «Лучший пограничный сторожевой корабль» – пограничный сторожевой корабль «Заполярье».

За образцовое исполнение профессионального долга, беззаветное служение Родине Почётного знака губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье» удостоены капитан II ранга Владимир Смяткин, майор Александр Антонов, майор Александр Лесков и майор Сергей Сидоров.