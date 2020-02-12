Грипп одолел – в трёх общеобразовательных организаций региона закрыли 15 классов

Результаты мониторинга эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), проводимого Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области, свидетельствуют о продолжении сезона эпидемиологического подъёма заболеваемости респираторными инфекциями. Зарегистрировано незначительное превышение расчётных эпидемических пороговых величин по совокупному населению. Подавляющее число заболевших лиц составляют пациенты, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами ОРВИ.

В ходе лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов обследовано 53 человека.

Отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов. Из материала 13 пациентов выделены вирусы гриппа: у 5 человек - грипп А, у 8 человек - грипп В. Все 13 заболевших лиц не привиты против гриппа. Штаммы выделенных вирусов гриппа входят в состав противогриппозных вакцин, которыми проведена иммунизация населения области.

В связи с низкой посещаемостью детей по инициативе руководства трёх общеобразовательных организаций (г. Мурманск, Ловозерский район) закрыты 15 классов.

Учитывая активизацию эпидемиологического процесса по заболеваемости респираторными инфекциями, с целью предупреждения эпидемического распространения, Управление Роспотребнадзора Мурманской области призывает родителей не допускать детей в образовательные учреждения с симптомами инфекционных заболеваний.