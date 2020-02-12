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Мурманская область. Арктика12.02.20 14:36

Грипп одолел – в трёх общеобразовательных организаций региона закрыли 15 классов

Результаты мониторинга эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), проводимого Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области, свидетельствуют о продолжении сезона эпидемиологического подъёма заболеваемости респираторными инфекциями. Зарегистрировано незначительное превышение расчётных эпидемических пороговых величин по совокупному населению. Подавляющее число заболевших лиц составляют пациенты, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами ОРВИ.

В ходе лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов обследовано 53 человека.

Отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов. Из материала 13 пациентов выделены вирусы гриппа: у 5 человек - грипп А, у 8 человек - грипп В. Все 13 заболевших лиц не привиты против гриппа. Штаммы выделенных вирусов гриппа входят в состав противогриппозных вакцин, которыми проведена иммунизация населения области.

В связи с низкой посещаемостью детей по инициативе руководства трёх общеобразовательных организаций (г. Мурманск, Ловозерский район) закрыты 15 классов.

Учитывая активизацию эпидемиологического процесса по заболеваемости респираторными инфекциями, с целью предупреждения эпидемического распространения, Управление Роспотребнадзора Мурманской области призывает родителей не допускать детей в образовательные учреждения с симптомами инфекционных заболеваний.

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Последние комментарии

Сергей
12.02.20 01:19
Сам был с ребенком в это больнице в детской травматологии. Все примерно так и есть как в этом сюжете. Половина детей были не транспортабельны (у кого-то травма спины, кто-то со спицами в ногах и т.д.)
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Ольга
12.02.20 01:02
Да, в нашей стране болеть нельзя, это факт. Почему не уволили этого, с позволения сказать, врача, с манерами женщины облегчённого поведения? И как же пьяный медперсонал? Они же в этом видео еле языка
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Наша Раша
11.02.20 23:17
конченные нажрались и стояли стебались п***ц !!! перевести все смену на северный полюс пусть там медведей д****ы лечат !!! * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Охранника уволили после скандала в больнице
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