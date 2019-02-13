Грипп продолжает наступать на наш регион

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области продолжает еженедельный мониторинг заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на территории Мурманской области.

На прошедшей неделе текущего года (с 4 по 10 февраля) в нашем регионе зарегистрировано превышение эпидемических порогов среди совокупного населения. Вместе с тем, следует отметить, по сравнению с предыдущей календарной неделей, темпы регистрации значительно снижены.

В ходе вирусологического мониторинга из материала заболевших лиц выделеныкак возбудители не гриппозной этиологии, так и вирусы гриппа А/Н1N1/09 и А/Н3N2, удельный вес которых в структуре положительных находок растёт.

В 24 классах общеобразовательных школ области, в 5 группах детских дошкольных учреждений, 1 группе колледжа решением организаторов образовательного процесса приостановлен учебно – воспитательный процесс. Обучающиеся переведены на дистанционную форму обучения.