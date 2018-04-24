Гродская библиотека в Гаджиево провела для школьников кинопоказ «Кино без барьеров»

С 14 по 21 апреля, в рамках добровольческой акции «Весенняя неделя добра», городская библиотека Гаджиево провела для школьников кинопоказ «Кино без барьеров».

Ребятам рассказали о международном кинофестивале «Кино без барьеров», его целях и задачах, сделав акцент на представлении такого жанра кинематографа как социальное кино. Показали документальный фильм «Моя жизнь: вдвоем», который был участником международного кинофестиваля «Кино без барьеров». Сотрудники библиотеки развеяли стереотип восприятия, что «социальное кино – это кино не для всех».

Библиотекари провели беседы о людях с особенными потребностями по состоянию здоровья, которым юные гаджиевцы написали на «сердечках» пожелания «верить в себя», «добрых людей вокруг», «радостных дней» и многое другое.