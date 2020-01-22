«Громада» создала громадные проблемы для АО «Здоровье»

Быть или не быть бане «Громада»? Этот вопрос уже давно волнует горожан, после того, как начались проблемы и скандалы с баней на улице Щербакова. Расставить все точки над «i» давно пора. В администрации Мурманска все честно и без утаек рассказали журналистам.

«Громаду» закрывают незаконно! «Мурманчан лишают бани!», - такими скандальными заголовками пестрят сайты некоторых изданий. Но так ли всё на самом деле? Начнём с главного – безопасность. Это та самая причина, из-за которой администрация города начала судиться с арендаторами банного комплекса.

Руфат Синякаев, заместитель главы администрации города Мурманска: «Здание трехэтажное, был разрыт подвал. Из техподполья сделано подвальное помещение… Был установлен новый бассейн, были сделаны проёмы в несущих конструкциях. Все эти работы попадают под понятие «реконструкция».

Реконструкция была проведена без соответствующих разрешений и документов, что подтверждено рядом проверок в комитете по строительству, сообщают в администрации города. Кроме того, специалистами были выявлены нарушения, которые могут попадать под понятие «нарушение несущих конструкций».

Руфат Синякаев, заместитель главы администрации города Мурманска: «Действительно, в фундаменте здания были заметны трещины. Были выявлены ряд нарушений - протечки и так далее, которые, по мнению специалистов, без детального инструментального обследования, чтобы обеспечить необходимые условия безопасности, должны были повлечь за собой приостановление деятельности этого комплекса».

Скоро планируется провести специальную экспертизу, после которой можно будет подготовить соответствующий проект, чтобы после его реализации было возможно вновь открыть здание. А до того момента бывшая баня будет просто законсервирована.

Что же касается второй части разбирательств – невыплаты арендных платежей, эксплуатационных сборов и расторжения договора, замглавы администрации пояснил: «В этом договоре чётко было прописано, что в случае неуплаты арендных платежей в течение двух месяцев, арендодатель, а в этом случае ОА «Здоровье» имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды, - говорит Руфат Синякаев, заместитель главы администрации города Мурманска. - ООО «Громада», начиная с конца 2018 года - начала 2019-го фактически прекратило платить арендные платежи».

При этом у акционерного общества «Здоровье», к которому относится «Громада», находятся ещё две бани – на улице Советской и проспекте Ленина. По всем трём объектам заключён один общий договор с ресурсниками. И если одно из предприятий не платит вовремя, то любое из зданий могут отключить от света, тепла или воды.

Руфат Синякаев, заместитель главы администрации города Мурманска: «Чтобы не допустить приостановки работы бани ни на Советской, ни на Ленина АО «Здоровье» постоянно платило ресурсникам. Фактически АО дотировало ООО «Громаду», так как последнее не оплачивала этот ресурс. …Не получая платежи от ООО «Громада», фактически предприятие субсидирует коммерческое лицо в части аренды, ресурса и фактически их содержит за свой бюджет».

Попытки договориться с предпринимателями ни к чему не привели. И в июне 2019 года договор с «Громадой» был расторгнут. Однако, объект до сих пор не освобождён арендаторами, поэтому АО «Здоровье» через суд пытается выселить «банщиков».

Руфат Синякаев, заместитель главы администрации города Мурманска: «После того, как мы надеемся, состоится экспертиза здания, после того, как будет подготовлен проект, здание будет восстановлено. Будет ли проектом предусмотрено возвращение в первоначальное положение или нет, не знаю. Здание будет введено в эксплуатацию соответственно с градостроительным комплексом, баня заработает. Но «Громады» там уже не будет».

Пока идут судебные тяжбы, АО «Здоровье» предлагает мурманчанам посещать их два других объекта, которые сейчас активно модернизируются под современные требования горожан.