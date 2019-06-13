«Гроза» лидирует - на Северном флоте прошёл блицтурнир по спортивной борьбе

В спортивном комплексе «Старт» главной базы Северного флота - Североморска прошёл блицтурнир по греко-римской и вольной борьбе. Военнослужащие состязались в командном, и в личном зачёте.

По итогам соревнований первое место в греко-римской борьбе заняла команда сухопутных и береговых войск «Армата», «серебро» завоевал спортивный коллектив объединения ВВС и ПВО «Гроза», а «бронзу» взяли борцы из дивизии ракетных кораблей - команда «Ураган».

Лучшими в своих весовых категориях стали капитан Георгий Булыгин, старший лейтенант Алексей Попов, главный старшина Салават Сапаров, рядовой Сергей Чистяков, матросы Василий Никитин, Эзендей Конунов и Максим Куляба.

Первое место в вольной борьбе завоевала «Гроза», второе взяла «Армата», а на почётном третьем снова оказался «Ураган». Золотыми призёрами в своих весовых категориях стали лейтенант Григорий Матвеев, мичман Руслан Магомедгазиев, матросы Баммат Татамгаджиев и Вадим Беляев, рядовые Марат Нуртдинов и Руслан Багавдинов.

Как сообщает пресс-служба СФ, победители и призёры состязаний вскоре начнут проходить сборы, по итогам которых будут отобраны спортсмены для участия в чемпионате Вооружённых сил по спортивной борьбе.