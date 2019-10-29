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Мурманская область. Арктика29.10.19 09:15

«Гроза» первая - на Северном флоте состоялся турнир по жиму штанги лёжа

В спортивно-оздоровительном комплексе «Старт» Североморска состоялся турнир по жиму штанги лёжа. В соревнованиях приняли участие военнослужащие объединений и соединений флота. Победители были определены как в личном, так и в командном зачете.

В весовой категории до 59 кг первое место занял гвардии прапорщик Павел Бутенин из команды «Авиатор», второй результат у представителя команды «Пехотинец» ефрейтора Андрея Бачинина, замкнул тройку лидеров прапорщик Алексей Бирюков, выступавший за сборную «Армата» армейского корпуса Северного флота.

В весовой категории до 66 кг первым стал гвардии сержант Павел Коломейчук («Авиатор»), второе место занял лейтенант Сергей Знаменщиков («Атлант»), третий результат у прапорщика Алексея Сорвина («Гроза»).

В весовой категории до 74 кг результаты распределились следующим образом: первым стал сержант Валерий Якупов («Армата»), второе и третье место заняли военнослужащие армии ВВС и ПВО (команда «Гроза») лейтенант Владимир Прокофьев и ефрейтор Виталий Жиров соответственно.

В весовой категории до 83 кг первым стал капитан Максим Обруч («Гроза»), вторым — лейтенант Тимур Дудкин («Пехотинец»), третьим — мичман Константин Ваулин («Ураган»).

Чемпионом в весовой категории до 93 кг стал старший лейтенант Анатолий Гудин из команды «Ураган» соединения ракетных кораблей Северного флота, второе место осталось также за представителем «Урагана» старшим матросом Сергеем Жабинским, «бронзу» взял лейтенант Игорь Татаринцев из команды «Пехотинец».

В весовой категории до 105 кг победил гвардии капитан Александр Бохонович («Авиатор»), вторым стал старший сержант Иван Яшин («Пехотинец»), третьим — майор Денис Пилипенко («Гроза»).

Среди тяжеловесов до 120 кг первым стал сержант Вадим Котов. Он выступал в личном первенстве и поднял самый большой вес на соревнованиях — 205 килограммов. На втором месте — представитель команды «Авиатор» гвардии старшина Михаил Соловьёв, а на третьем — гвардии майор Кирилл Мордасов («Гроза»).

Победителем в самой тяжёлой весовой категории — свыше 120 кг — оказался старший мичман Геннадий Яценко («Авиатор»), вторым — ефрейтор Алексей Садковский («Гроза»), третьим — сержант Александр Спиридонов («Пехотинец»).

Как сообщает пресс-служба СФ, по итогам турнира среди объединений флота первое место присуждено команде «Гроза» армии ВВС и ПВО, второе место у «Арматы» Армейского корпуса и третье — команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

В общекомандном зачёте соединений флота первое место заняла команда «Авиатор» авиабазы флота, второй стала команда «Пехотинец» отдельной мотострелковой бригады, третьей — команда «Ураган» дивизии ракетных кораблей Северного флота.

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