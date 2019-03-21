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Мурманская область. Арктика21.03.19 15:05

Грудинин не опозорит КПРФ. Андраник Мусатян оказался прав

Центризбирком отказался передать директору подмосковного совхоза имени Ленина, экс-кандидату в президенты, который прославился и наличием нескольких счетов в заграничных банках, Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы.

Член КПРФ, генеральный директор телеканала «Арктик-ТВ» Андраник Мусатян ещё изначально критиковал решение руководства партии КПРФ передать мандат покойного депутата, лауреата Нобелевской премии Жореса Алфёрова предпринимателю Грудинину. Многие коммунисты страны имели такую же точку зрения, как и Андраник Мусатян. В разрез с ними пошёл первый секретарь Мурманского обкома КПРФ Геннадий Степахно, который называл Павла Грудинина «достойным кандидатом» на депутатское кресло, невзирая на скандалы с его счетами в заграничных банках, о чём, кстати, сам Грудинин пытался умолчать.

Если для Геннадия Степахно не имеет значение тот факт, что Грудинин уже скомпрометировал КПРФ и даже поставил под угрозу само участие в выборах кандидата-коммуниста, ведь его вполне могли снять с предвыборной гонки, то ЦИК подходит к решению вопросов о передаче мандата ответственно, тщательно изучая все документы. Поэтому против передачи мандата Грудинину выступил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, который решительно заявил, что человек, имевший иностранные финансовые счета при регистрации кандидатом, не может быть депутатом Госдумы.

«Я оказался прав, я говорил, что у Павла Грудинина имелись иностранные счета, которые он не закрыл перед тем, как пошёл на выборы, - сказал член партии КПРФ Андраник Мусатян. – Само решение передать мандат Грудинину я считаю позорным для партии. Важно, что сейчас все увидели,  что мнение Геннадия Степахно было изначально неправильным. Поэтому такие люди как Степахно на сегодняшний день являются политическими слабаками, они не понимают, по какому курсу идёт страна, не понимают основ законодательства и не следят за его изменениями, зато какие-то свои мысли и домыслы пытаются представить официальным мнением. Отказ Центризбиркома передать Грудинину мандат я считаю законным и обоснованным. В Думе нужны другие молодые ребята, коммунисты, которые не запятнали себя счетами в иностранных банках, и являются патриотами своей страны не на словах, а на деле».

Мандат Алфёрова теперь передадут депутату законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву. Интересно, что руководство КПРФ имело возможность внести кандидатуру, но не стало это делать. ЦИК распределил мандат по своему усмотрению. Решение является окончательным.

 

 

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