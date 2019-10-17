«Грумант» доставит партию щебня из Мурманского морского торгового порта в Сабетту

В Мурманском морском торговом порту продолжается арктическая грузовая кампания. В настоящий момент на причале № 15 АО «ММТП» осуществляется погрузка крупной партии щебня на борт теплохода «Грумант».

Погрузочные операции продлятся ещё несколько дней. В планах у портовиков перевалить более 20 тысяч тонн отечественного щебня, произведенного в карьерах Мурманской области. Стоит отметить, что это уже третий судозаход «Груманта» к причалам Мурманского торгового порта за летнюю навигацию 2019 года.

Работа ведется силами укрупненной комплексной бригады № 7 в высоком темпе и бесперебойно, поскольку наблюдается понижение температуры и скоро суда смогут доставлять грузы в Арктику только в сопровождении ледоколов.

Уже в эти выходные теплоход, принадлежащий ОАО «Мурманское морское пароходство», отправится в рейс по трассе Северного морского пути. Груз будет доставлен в порт Сабетта, расположенный на восточном берегу полуострова Ямал, для проведения строительных работ в Арктической зоне Российской Федерации в рамках реализации инфраструктурных проектов.

Несмотря на то, что летняя навигация текущего года подходит к концу, в Мурманском морском торговом порту продолжается обработка «арктического» грузопотока. В связи с развитием крупных инвестиционных проектов в Арктике, АО «Мурманский морской торговый порт» определяет данное направление как одно из приоритетных и значимых.