Группа кораблей Северного флота атаковала подлодку «противника» в Баренцевом море

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» во взаимодействии с большими противолодочными кораблями (БПК) «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» на учениях в Баренцевом море обнаружили и атаковали подлодку условного противника, сообщает пресс-служба Северного флота.

Корабли выполнили в Баренцевом море задачи поиска и учебной атаки подводой лодки условного противника с применением штатного гидроакустического вооружения. В ходе учений они отработали элементы совместного маневрирования, провели тренировки по связи и передаче управления отрядом между командными пунктами. Совместно с противолодочной авиацией корабли выполнили поиск атомной подводной лодки, фактически находившейся в районе проведения учения.

Противодействие отряду боевых кораблей оказывал экипаж многоцелевой атомной подводной лодки одного из соединений подводных сил Северного флота, отрабатывавшей задачи скрытного слежения и выхода в торпедную атаку по надводным целям.

По оценке командования, в ходе маневров экипажи крейсера и больших противолодочных кораблей продемонстрировали уверенные навыки решения противолодочных задач в составе соединения.