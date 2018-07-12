Группа кораблей Северного флота начала проход Балтийских проливов для участия в Главном военно-морского параде в Кронштадте

Сегодня первая группа кораблей Северного флота, совершающая переход из Североморска в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде, приступила к проходу проливной зоны отделяющей Северное море от Балтийского.

Как сообщает пресс-служба СФ, в состав первой группы входят большой противолодочный корабль «Североморск» и атомный подводный ракетный крейсер «Орёл». Противолодочный корабль и атомный подводный ракетный крейсер в сопровождении спасательно-буксирного судна «Полярный конвой» Северного флота уже пересекают Северное море в направлении пролива Скагеррак. В течение следующих суток корабли пройдут проливами Каттегат, Большой Бельт и войдут в Балтийское море.

С момента выхода из Североморска корабли Северного флота прошли более 1500 морских миль. Их прибытие в Финский залив ожидается через несколько дней.

Во время перехода экипажи кораблей отрабатывают совместное маневрирование и слаженность действий в составе отряда.

Маршрут межфлотского перехода кораблей Северного флота проложен с учётом всех требований безопасности судоходства. При подготовке к переходу морем командование кораблей, вахтенные офицеры и расчёты, обеспечивающие навигационную безопасность, провели тренировки по проходу узкостей и проливных зон.

В Главном военно-морском параде Северный флот также будут представлять ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ», противодиверсионные катера проекта «Грачонок», вертолёты и самолёты 45-й армии ВВС и ПВО. В парадном строю также пройдет большой десантный корабль «Иван Грен», недавно сданный флоту.

Противодиверсионные катера и вспомогательные суда, задействованные в обеспечении парада, уже совершили переход из пунктов постоянного базирования по внутренним водным коммуникациям.