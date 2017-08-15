Группа кораблей Северного флота прибыла в самый северный порт континентальной части России – Диксон

Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблём «Североморск» прибыл в самый северный порт континентальной части России – Диксон. Корабли и суда встали на якорь на рейде порта.

Вскоре экипажи кораблей приступят к проходу по реке Енисей до порта Дудинка. За время перехода отряд прошёл более 1400 морских миль.

Ранее экипажи провели совместную тренировку по маневрированию кораблей и судов при ледовой проводке. Боевые корабли и суда обеспечения выстроились в линию кильватера с расстановкой всех участников похода в соответствии с их мореходными возможностями.

Как сообщает пресс-служба СФ, на кораблях и судах состоялись занятия с вахтенными офицерами, штурманами и радиометристами по условиям плавания в реке Енисей.