Группа кораблей Северного флота вышла из порта Дудинка

Вчера группа кораблей Северного флота в составе больших десантных кораблей (БДК) «Оленегорский горняк», «Александр Отраковский» и килекторного судна КИЛ-164 вышла из порта Дудинка в направлении Карского моря.

Накануне на десантные корабли была погружена техника и личный состав подразделений арктической бригады, морской пехоты и ВДВ, принимавшие участие в межвидовом тактическом учении по обороне важного промышленного объекта в Арктике.

Сегодня столицу Таймыра покинут оставшиеся корабли – большой противолодочный корабль «Североморск» и БДК «Кондопога». 1 сентября офицеры и мичманы этих кораблей приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню знаний в образовательных учреждениях Дудинки и провели уроки мужества для таймырских школьников.

Североморцы провели на Таймыре две недели. Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота прибыл в порт Дудинка 18 августа. БПК «Североморск» прибыл в порт Дудинку на реке Енисей впервые в истории. Прежде чем пройти по фарватеру реки кораблю с большой осадкой были проведены соответствующие промеры и гидрографические исследования для определения безопасности маневрирования.

За время пребывания на Таймыре военнослужащие Северного флота не только приняли участие в тактическом учении, но и выполнили большую культурную программу. Провели спортивные состязания с местными командами по волейболу, футболу и хоккею, встретились с молодёжью и рассказали школьникам об особенностях службы на Северном флоте. Корабли Северного флота были открыты для посещения населением. На них были развёрнуты выставки современного вооружения в рамках проведения военно-технического форума «Армия-2017» на Северном флоте. За время проведения форума корабли флота в Дудинке посетили несколько тысяч местных жителей. 160 Таймырских школьников были приняты в Юнармию.