Группа осуждённых колонии-поселения № 24 в сказочных костюмах пришли в гости к детям

Сотрудники колонии-поселения № 24 совместно с членами самодеятельной творческой группы осуждённых учреждения «Таланты среди нас» в очередной раз выступили перед детьми Оленегорского отделения социальной реабилитации несовершеннолетних. Они показали ребятишкам новую театральную постановку «Как дети сказочных героев спасли».

По сюжету весёлого захватывающего представления, в гости в приют спешили сказочные герои, на пути которых возникло непредвиденное препятствие. Коварная Баба Яга заманила героев разных сказок в свою избушку, на курьих ножках. Чтобы освободить невольников, дети выполняли разные задания, придуманные Бабой Ягой. Для этого им пришлось отправиться в дремучий лес и совершить волшебное путешествие.

Малыши приюта с удовольствием и азартом включились в театральную игру, стараясь всеми своими силёнками освободить сказочных героев - Сороку, Колобка, Репку, Петушка, Медведя, Волка, Золушку и Буратино.

По словам начальника психологической лаборатории оленегорской колонии-поселения № 24 Татьяны Пискуновой, при подготовке к спектаклю в психологической лаборатории колонии была организована серия групповых психокоррекционных занятий с осужденными в рамках открытой творческой группы «Таланты среди нас» с использованием такого направления психотерапии как имаготерапия. Это один из видов арт-терапии, основой которого является театрализация психотерапевтического процесса.

Имаготерапия применяется в КП-24 как эффективное средство разработанной и реализуемой Татьяной Пискуновой «Программы по развитию творческих способностей осужденных в условиях колонии-поселения «В поисках утраченных сокровищ». В её основу положена идея о том, что у каждого осужденного есть способности и таланты, которые психолог помогает обнаружить и развивать.

Также, следует отметить, что все костюмы, декорации, другой реквизит были с любовью выполнены руками осуждённых оленегорской КП-24.

Все эти немалые усилия творческого коллектива колонии пришлись по душе маленьким обитателям приюта. Дети чувствуют искренность и дарят артистам свою радость, теплоту и частичку большого счастья. Также в процессе представления реализуется потребность быть кому-то нужным у всех участников - как у ребят из приюта, так и у самодеятельных актёров. В итоге очередная встреча в стенах приюта становится настоящим праздником душевной теплоты.