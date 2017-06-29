Авианосец «Адмирал Кузнецов» не будут модернизироватьЖить стали дольше…
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика29.06.17 08:16

Группа осуждённых колонии-поселения № 24 в сказочных костюмах пришли в гости к детям

Сотрудники колонии-поселения № 24 совместно с членами самодеятельной творческой группы осуждённых учреждения «Таланты среди нас» в очередной раз выступили перед детьми Оленегорского отделения социальной реабилитации несовершеннолетних. Они показали ребятишкам новую театральную постановку «Как дети сказочных героев спасли».

По сюжету весёлого захватывающего представления, в гости в приют спешили сказочные герои, на пути которых возникло непредвиденное препятствие. Коварная Баба Яга заманила героев разных сказок в свою избушку, на курьих ножках. Чтобы освободить невольников, дети выполняли разные задания, придуманные Бабой Ягой. Для этого им пришлось отправиться в дремучий лес и совершить волшебное путешествие.

Малыши приюта с удовольствием и азартом включились в театральную игру, стараясь всеми своими силёнками освободить сказочных героев - Сороку, Колобка, Репку, Петушка, Медведя, Волка, Золушку и Буратино.

По словам начальника психологической лаборатории оленегорской колонии-поселения № 24 Татьяны Пискуновой, при подготовке к спектаклю в психологической лаборатории колонии была организована серия групповых психокоррекционных занятий с осужденными в рамках открытой творческой группы «Таланты среди нас» с использованием такого направления психотерапии как имаготерапия. Это один из видов арт-терапии, основой которого является театрализация психотерапевтического процесса.

Имаготерапия применяется в КП-24 как эффективное средство разработанной и реализуемой Татьяной Пискуновой «Программы по развитию творческих способностей осужденных в условиях колонии-поселения «В поисках утраченных сокровищ». В её основу положена идея о том, что у каждого осужденного есть способности и таланты, которые психолог помогает обнаружить и развивать.

Также, следует отметить, что все костюмы, декорации, другой реквизит были с любовью выполнены руками осуждённых оленегорской КП-24.

Все эти немалые усилия творческого коллектива колонии пришлись по душе маленьким обитателям приюта. Дети чувствуют искренность и дарят артистам свою радость, теплоту и частичку большого счастья. Также в процессе представления реализуется потребность быть кому-то нужным у всех участников - как у ребят из приюта, так и у самодеятельных актёров. В итоге очередная встреча в стенах приюта становится настоящим праздником душевной теплоты.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТолько в правительстве умеют посчитать бедных так, что их становится меньшеСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статусаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палата
-Фоторепортаж22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
29.06.17: Сегодня депутаты Мурманской областной думы завершают свою работу и отправляются на «летние каникулы». Как ваша жизнь изменилась от работы региональных законодателей в этом году?Проголосовало: 116 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире15:55«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)16:25«Рамки закона». Тематическая программа (12+)16:55«Не плачь по мне, Аргентина!». Художественный сериал, 7 серия (12+)17:50«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)18:00«Посылка с Марса». Художественный фильм, 2 серия (12+)19:00Фильмы КФ «Кино без барьеров». 
-PRO ДеньгиЭкономика России выправляется, но работающие пенсионеры остаются жертвой антикризисного планаРепчатый лук по росту цен опередил картофель-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 19 копеек, а доллара – почти на 46 копеекРазворот цен на нефть поддержит рубль-PRO Энергетику«Норникель» реконструирует распределительную подстанцию в МончегорскеФилиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» повысил надёжность электроснабжения населённых пунктов на юге Мурманской области-PRO ЖКХВстречаем изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Кольском районеПлановые отключения в Мурманске на 29 июня-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO Законы«Платон» стал строже к водителям большегрузовС 2018 года рубль акциза с литра бензина будет идти в бюджеты регионов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения