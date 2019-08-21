Группа школьников и студентов Мурманской области «поднимаются» на вершину профессионального мастерства

22 августа 18 школьников из Мурманска, ЗАТО Снежногорск, Апатитов, Мончегорска и Кандалакшского района, а также 15 студентов региональных колледжей, добившиеся успехов в конкурсном и олимпиадном движении, отправятся в Казань, чтобы принять участие в деловой программе чемпионата и своими глазами увидеть соревнования лучших молодых профессионалов мира.

В программу работы нашей делегации на мировом чемпионате по профмастерству по стандартам «Ворлдскиллс» входят знакомство с международным выставочным центром «Казань Экспо», на территории которого будут проходить соревнования, участие в мастер-классах на специализированных площадках «Try a skill».

Представители Мурманской области примут участие в мероприятиях деловой программы чемпионата – «WorldSkills Conference-2019», которые станут уникальной международной площадкой по разработке решений в области подготовки кадров для новой экономики.

С 22 по 27 августа Россия принимает 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству «WorldSkills Kazan» 2019. Участие в чемпионате WorldSkills – это вершина профессионального мастерства и уникальная возможность для молодых людей продемонстрировать свой талант. Более 1300 конкурсантов из 63 стран и регионов прибудут в Казань, чтобы узнать, кто обладает самыми лучшими профессиональными навыками в мире. Оценивать их работу будут порядка 1300 экспертов.